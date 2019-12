Ma è davvero Natale? Così caldo neanche a Pasquetta! Dati clamorosi | e Capodanno sarà un

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Cielo sereno in quasi tutt’Italia, temperature eccezionalmente miti, aria limpida, luminosa e visibilità ottima: più che, oggi sembra Primavera nel nostro Paese. Merito dell’Anticiclone che, eccezion fatta per il Salento e il basso Tirreno tra Calabria e Sicilia (dove comunque sono in atto solo deboli piovaschi), lascia i cieli completamente sgomberi da ogni tipo di nube. Enel giorno disiamo praticamente in Primavera. Le temperature sono elevatissime, sulla falsariga della grande anomalia che da due settimane mantiene l’Italia in una sorta di “forno”: il mese di Dicembre si concluderà con anomalie termiche positive impressionanti per il Nord del nostro Paese. Oggi, dopo una nottata diall’insegna del foehn (a Torino c’erano +18°C all’1:00!), abbiamo +16°C a Torino, Milano e Roma, +15°C a Bologna, +19°C a ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

