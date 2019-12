(Di martedì 24 dicembre 2019) Vincere. Ancora, nonostante anni di successi. E’ ormai monopolioin Italia, ma i bianconeri vogliono conquistare quella coppa diventata ormai un’ossessione.? Intervenendo ancora una volta in maniera massiccia sul mercato. Al di là delle due sconfitte recenti contro la Lazio, della difesa vulnerabile e dell’atteggiamento di Sarri che ha fatto storcere il naso a più di qualche tifoso bianconero, il vero problema della Vecchia Signora sembra essere in mediana. Gran parte degli attuali centrocampisti, infatti, non ha il passo per compiere al meglio le due fasi: coprire bene la difesa e supportare l’attacco. Quest’ultimo, a sua volta, pare non possa fare a meno dell’utilizzo di tre attaccanti puri per creare pericolosità. Attaccanti puri, però, a cui bisogna chiedere di aiutare il resto dellain fase di non possesso., ...

Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Juventus, è rivoluzione! Come cambia l'11 con i prossimi super colpi, è una squadra da sogno [GRAFICA] - - GiacoChiaranda : RT @AntonelloAng: Sono disposto a perdere Supercoppa, Coppa Italia e Campionato pur di portare a termine la rivoluzione filosofica alla Juv… - francimarcons : RT @AntonelloAng: Sono disposto a perdere Supercoppa, Coppa Italia e Campionato pur di portare a termine la rivoluzione filosofica alla Juv… -