Baccalà mantecato | trucchi | calorie e alternative

Leggi la notizia su gqitalia

(Di martedì 24 dicembre 2019) Un piatto della tradizione, facile e veloce, perfetto per la Vigilia di Natale: il baccalàpuò diventare un goloso antipasto per le feste (goloso e nutriente: una porzione contiene 356), con cui guarnire tartine che spariranno subito dal vassoio. Baccalà, la storia La sua è una antichissima ricetta veneta, che affonda le radici nel 1432, quando una furiosa tempesta imperversò nelle acque del mare di Norvegia. Al largo delle isole Lofoten, oltre il circolo Polare Artico, Piero Querini, patrizio e mercante veneziano, rischiava di naufragare con i suoi 68 marinai. Quando fu portato in salvo nell’isola di Rost, notò che gli abitanti si nutrivano di un pesce, il merluzzo, fresco o salato, oppure essiccato e battuto al sole artico. Prima di rientrare a Venezia, fece una scorta di quello «stock-fish» ...

FGambuti : @laura5185 Alcuni lati positivi ci sono Domani cucino Cartoccio di panissa Bruschetta con tonno Tortino di carote c… - croalxbis : Per natale preparerò una prelibatezza vicentina È ora di tornare alle antiche tradizioni Ma perché state tutti a… - robianchin : @pettymagpie Baccalà mantecato, ma anche le mazzancolle in saor. -