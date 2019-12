Milan, Bennacer: «Dobbiamo dare tutto per i tifosi e l’allenatore» (Di venerdì 20 dicembre 2019) Bennacer ha parlato del Milan in un’intervista: «Sto giocando di più ora, voglio fare molto bene. Biglia mi aiuta» Ismael Bennacer ha parlato degli ultimi mesi in rossonero ai microfoni di Milan TV. Milan – «Sto giocando di più ora, voglio fare molto bene. Ora conosco meglio i compagni e chi lavora a Milanello. Parlo tanto con Biglia, soprattutto quando sbaglio. Mi sta aiutando tanto e io sto imparando tanto da lui. Quando hai compagni così è sempre positivo. Gruppo? Parlo con tutti, siamo una squadra e quindi non faccio differenze. Con qualcuno ovviamente ho più affinità, ma parlo e rido con tutti. Sto imparando tante cose, ho maggiore fiducia ora. Porto di più la palla quando serve, se no cerco di verticalizzare quando posso. Posso fare ancora meglio» ATALANTA – «L’assenza di Theo Hernandez? A Bergamo non ci sarà, ma un giocatore prenderà il suo posto e ...

