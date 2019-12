La maledizione di Tutankhamon: dalla tomba di si entra ma non si esce (Di venerdì 20 dicembre 2019) Nulla è più famoso nel mondo archeologico della “maledizione” di Tutankhamon. Quando la tomba venne scoperta intorno al 1923 si susseguirono una serie di fatti inspiegabili e di morti assurde del personale che era coinvolto nel ritrovamento. Oggi, ad anni di distanza, si cerca di portare luce su questo mistero. Il mistero della tomba Il 9 Gennaio del 1923 gli archeologi Carter e Carnarvon riportarono alla luce dopo secoli di buio la tomba di Tutankhamon. Per essere sicuri di guadagnarci il più possibile, decisero di vendere i diritti di cronaca ad un’unica testata, il Times di Londra. Ovviamente lo fecero per non meno di 5.000 sterline e il 75% dei diritti su ogni pubblicazione. I giornali iniziarono subito a cercare di rifarsi sullo smacco inventando storie fantasiose sul ritrovamento, ed il caso li aiutò perchè pochi mesi dopo la scoperta inizia a ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : maledizione Tutankhamon