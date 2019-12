Somalo strattona e insulta nonna e nipote per i soldi del carrello (Di martedì 17 dicembre 2019) Fabrizio Tenerelli nonna e nipote sono state strattonate e insultate dal Somalo, di 29 anni, che voleva con insistenza i soldi del carrello. Alla fine i carabinieri di Ventimiglia hanno fermato lo straniero, che ha dei precedenti per molestie Le ha strattonate con violenza e insultate, urlando di consegnarli il denaro e impendendo loro, addirittura, di rifugiarsi in auto, ma alla fine, con non poca fatica, sono riuscite salire a bordo e a scappare approfittando di un suo attimo di distrazione. Protagonista è un Somalo, di 29 anni, che è stato fermato dai carabinieri, di Ventimiglia, in provincia di Imperia, accusato di tentata rapina nei confronti di un'anziana donna e della nipote di 28 anni. L'aggressione si è consumata nei pressi di un supermercato della periferia di Roverino, dove l'uomo è solito chiedere il denaro del carrello ai clienti che escono con la spesa. Si ...

