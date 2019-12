Salernitana | si dimette l’allenatore in seconda Tiziano De Patre

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Si chiude ufficialmente l’avventura diDecome allenatore indella. A comunicarlo è stato il club granata attraverso una nota ufficiale: “L’U.S.1919 comunica che il Sig.Deha rassegnato le dimissioni per motivi personali dall’incarico di allenatore indella Prima Squadra. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali”. L'articolo, sil’allenatore inDeproviene da Anteprima24.it.

