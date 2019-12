Buon compleanno OnePlus con il Concept One tutto da scoprire al CES di gennaio

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019)spegne la sua sesta candelina proprio oggi 17 dicembre. L'azienda cinese in pochissimi anni ha fatto un percorso più che mai importante conquistando unaa fetta di clienti inil globo. Tanti successi ma nessuna intenzione di cullarsi sugli allori tuttavia, visto che bisogna essere pronti ad accogliere ora un devicenuovo, ilConept One, in arrivo tra sole poche settimane. Lo stesso Pete Lau, fondatore e CEO di, già da qualche giorno aveva lasciato intendere che ci fosse in programma l'intenzione di lanciare qualche importante novità hardware nel corso del vicinissimo CES di Las Vegas, previsto dal 7 al 10. Si tratterà di una gamma di prodotto delnuova e pure diversa daquanto visto fino a questo momento. Purtroppo le informazioni al riguardo, rilasciate in via ufficiale, sono ancora deloscure e quindi quelle che ...

acmilan : A history of #Passion120 that unites us under the same colours ??? Happy 120th Anniversary, Rossoneri ?? Oggi festeg… - Nesta : Una storia gloriosa e ricca di grandi successi, un orgoglio averne fatto parte. Buon Compleanno @acmilan! ????… - OfficialMonto : Orgoglioso di aver fatto parte della storia di questo grande club!! Buon Compleanno @acmilan! ??????? #Passion120… -