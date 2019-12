Taylor Swift a Glastonbury 2020 | la 50ª edizione punta alla parità di genere della line-up

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La presenza dicome headr dell'ultima serata del prossimo Festival farà storcere il naso ai puristi, ma rientra nel solco tracciato dagli organizzatori negli ultimi anni, quello di ampliare sempre di più l'offerta aprendo a generi musicali più commerciali. Quest'anno, poi, per la cinquantesimadel Festival in scena dal 24 al 28 giugno nel Somerset inglese, siad unadiin cartellone. Non è detto che ci si arrivi, ma l'obiettivo è avere quante più donne possibili. Si pensi che il concerto dirappresenterà non solo il suo debutto assoluto al festival, ma anche la prima apparizione di una donna come headr dal 2016 (l'ultima fu Adele) e la sesta di una donna solista nei 50 anni di storiakermesse. L'annuncio del live diarriva poco dopo le ...

