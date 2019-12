Incidente tra due auto in Valle Caudina | 23enne in codice rosso

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCervinara (Av) – E’ di un ferito il bilancio di unverificatosi nel tardo pomeriggio di oggi a Cervinara, in provincia di Avellino. Due, una Chevrolet e una Smart si sono scontrate frontalmente. L’impatto ha completamente distrutto le due vetture. Il conducente della Smart, un, è rimasto incastrato tra le lamiere della vettura e poi trasportato inall’ospedale ‘Rummo’ di Benevento. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, il personale del 118 e i carabinieri di San Martinoper i rilievi del caso. L'articolotra dueininproviene da Anteprima24.it.

