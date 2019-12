Crede di essere fuori onda e commette una gaffe | lo scivolone di Edoardo Leo a Domenica In

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019)Leo,In dopo l’intervista di Mara Venier L’attore romanoLeo, ospite da Maria Venier nella trasmissioneIn, ha commesso unain diretta. Invitato per parlare della sua ultima fiction di tre puntate “Ognuno è perfetto” insui Rai1, l’attore ha raccontato il suo ruolo di padre di un ragazzo con sindrome di Down che recita nella serie. Finita l’intervista la “padrona di casa” Mara Venier saluta l’ospite per andare avanti con la trasmissionele. Ma proprio in quel momentoLeo si avvicina alla conduttrice e, nel momento del saluto, le dice che ci teneva molto a ringraziarla, che non ama andare ospite nelle trasmissioni televisive ma che con lei si è sentito a proprio agio. Mara Venier lo ringrazia, ma gli fa notare che sono ancora in diretta e che i microfoni sono ancora ...

GATT0R0SS0 : @anari56 Ma chi cazzo si crede di essere questo bamboccio per dire 'noi impedirmi di ascoltare i comizi' di chicche… - Franc_Pon : @Sashka1001 @mariobortoluss1 Ancora crede di essere lo sponsor di Rio Mare ?????????? - chiossimanuela2 : RT @Vickiegogreen: #Phillips come contendente potrebbe essere il tipo di provinciale coglione mezzasega in cui il partito Labur. crede che… -