Mariana del Collegio | il dolore sui social Il video denuncia contro i genitori | “Non so

(Di sabato 14 dicembre 2019)Aresta è stata una dei volti della quarta edizione de Il, trasmissione Rai di enorme successo. La giovane hato suidi essere stata cacciata di casa, perché lesbica e felicemente fidanzata con Enrica Sciacovelli. Uno sfogo durissimo, quello della ragazza, che ha deciso di pubblicare unper spiegare il terribile momento che sta vivendo. Felice e innamorata,, nelle scorse ore, ha pubblicato una foto in compagnia della fidanzata scrivendo: “Io e la mia ragazza siamo totalmente gli opposti. Io tutta rosa, lei total black“. Una foto che non è piaciuta ad alcuni componenti della famiglia dial punto che qualcuno, come confessa la 16enne, le ha chiesto di rimuoverla. Lei si è rifiutata e ile hanno detto di andare via da casa.“Possono deiabbandonare un figlio? Mi hanno ...

