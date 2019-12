Ryan Reynolds prende in giro Joe Keery | Non è sicuramente un eroe | è in stile Il

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 dicembre 2019)ha preso in, durante una recente apparizione televisiva, la star di Stranger Things Joeha preso inla sua co-star di Free Guy Joea causa della sua reazione durante il caos avvenuto durante l'evento CCXP che si è svolto in Brasile. La star, in questi giorni protagonista del film 6 Underground diretto da Michael Bay di cui potete leggere la potete leggere la nostra recensione - ha partecipato all'atteso appuntamento che si è svolto a San Paolo ed è stato coinvolto nel crollo di una transenna.era infatti sceso dal palco per salutare i fan quando le persone, che stavano spingendo per avvicinarsi a lui, hanno fatto ...

