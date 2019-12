The Athletic | Ancelotti non è uomo da rivoluzioni | non va bene per Arsenal ed Everton

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Oliver Kay su Thescrive che sebsubito dopo l’esonerosia balzato in cima alle liste dei bookmaker come nuovo allenatore dell’, trapelano notizie che il suo nome non sia in cima alle preferenze perché il suo non sarebbe il profilo giusto Nel corso di una lunga e illustre carriera, una certa impressione diha preso piede. I suoi grandi trionfi, con il Milan, il Real e, in misura minore, il Chelsea, sono arrivati ​​quando ha preso il controllo di un gruppo di giocatori di grande esperienza e, attraverso quella che definisce “leadership tranquilla”, li ha messi sulla strada di un ulteriore successo. Il suo è un approccio calmo, quasi sereno e, sebciò si sia rivelato perfetto per le sfide che ha affrontato in molti dei suoi club precedenti, non è probabilmente quello di cuihanno bisogno in questo ...

