“Nuotare non fa bene alla scoliosi” | la tesi di due esperti

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Contro i problemischiena dei giovanissimi un ‘classico’ rimedio è il nuoto, ancora oggi spesso suggerito dai medici per contrastare un atteggiamento scoliotico o una vera e propria scoliosi. Ma in realtà si tratta di “un’indicazione errata”, almeno secondo gli autori di ‘Il nuoto non fa. L’attività natatoria nelle scoliosi: miti e tabù da sfatare’ (Il Trifoglio saggio). “Viene da chiedersi se chi prescrive una ‘cura’ della scoliosi col nuoto sia mai entrato almeno una volta nella vasca da bagno e si sia fatto delle domande sul principio di Archimede e sulle leggi che regolano la fluidodinamica del corpo immerso in acqua”, dice all’Adnkronos Salute l’esperto in scienze motorie Rodolfo Lisi, che insieme al collega Carmelo Giuffrida ha firmato il volume. In realtà “il nuoto – ...

