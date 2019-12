Trono Over | Gemma sprofonda in un pianto disperato | Juan Luis sempre più lontano

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)Galgani continua a non trovare pace. Anche la sua nuova conoscenza con il napoletanoCiano sembra essere un copione già visto in questi anni: innamoratissima, dopo soli pochi giorni, lui rigido e poco disposto a cedere alle pubbliche smancerie da lei più volte rivendicate.Ciano e il mancato bacio aGalgani In queste ultime settimane la coppia è stata protagonista di accesi scontri. Durante le ultime puntate deldi Uomini e Donne,si sono ritrovati a discutere di un mancato bacio. La dama rivendica passione e coinvolgimento, il cavaliere resta fermo sulla sua volontà di non correre, mettendo paletti alla conoscenza. Una presa di posizione che sta facendo molto soffrire la 68enne, catapultata, ironia della sorte, in scene già viste e vissute. Inoltre, come se non bastasse, il brizzolato medico campano è super corteggiato e pare ...

infoitcultura : UOMINI E DONNE/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dediche d'amore social (trono over) - barza__33 : RT @aidalaverdadera: Cosa aspettiamo a mandare in onda solo il trono over tutta la settimana domenica compresa? Maria parlo con te https:/… - MiryanaBorgo : RT @aidalaverdadera: Cosa aspettiamo a mandare in onda solo il trono over tutta la settimana domenica compresa? Maria parlo con te https:/… -