SKY – Ugolini | ”Avviati contatti con Gattuso”

calciomercato.napoli

(Di lunedì 9 dicembre 2019) SKY –: ”Qualcosa si è rotto, sensazioni negative” Pochi minuti fa a Sky è intervenuto Massimo, direttamente da Castel Volturno: ”E’ stata chiesta la disponibilità a Gattuso. Non accetterebbe il ruolo di traghettatore, si tratta di un impegno da spalmare in questi 6 mesi. ADL si è mosso, ha sentito il momento e la necessità di trovare alternativa. Negli ultimi giorni ha valutato che questa squadra abbia esaurito le possibilità di cambiare rotta. C’è la partita da giocare, i prossimi 90 minuti con il Genk possono dare le risposte. Se il Napoli dovesse fare una grande partita, conquistando il primo posto, è difficile pensare cosa può accadere. La terza via è che il Napoli non passi in Champions con una partita brillante, così le parti potrebbero incontrarsi per interrompere il rapporto”. Difficile pensare ad un ripensamento di ADL, ...

