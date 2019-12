Governo | Palazzo Chigi chiarisce | «Verifica a gennaio per una roadmap condivisa»

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) «Quando il Presidente del Consiglio parla di unadel programma a, intende dire che è necessario tracciare unadichiara con le priorità e un cronoprogramma di riforme strutturali condiviso da tutte le forze di maggioranza fino alla fine naturale della legislatura. L’impegno preso dalle forze di maggioranza è governare fino al 2023, le riforme si potranno mettere a punto e realizzare in un orizzonte temporale ampio non certo in pochi mesi», spiegano alcune fonti di. In mattinata il premier Giuseppe Conte aveva detto come «un minuto dopo» l’approvazione della legge di bilancio «dovrà aprirsi ladi» che è «necessaria» e che dovrà indicare «un cronoprogramma fino al 2023». Dal fronte di Italia Viva, il capogruppo Ettore Rosato,: «Bene l’apertura di Conte che accoglie la nostra richiesta di ...

