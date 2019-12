Giuseppe Conte rassicura | Verifica di governo a gennaio per durare fino al

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Un minuto dopo l’approvazione della legge di bilancio” dovrà aprirsi ladiche è “necessaria” e che dovrà indicare “un cronoprogrammaal 2023”. Lo ha detto il presidente del Consiglioa margine di un convegno dell’Eni. “Noi abbiamo preso l’impegnoal 2023 ha spiegato -, alcune urgenze che il Paese ci chiede sono riforme strutturali, che non si fanno in due mesi o tre mesi. Non ho nessun motivo per dubitare che l’impegno che verrà fuori dalle forze politiche saràal 2023”. Il premier ha proseguito: “Se le forze politiche dovessero rispondere diversamente, perché hanno un orizzonte diverso, ce lo diranno e ci confronteremo”.Intanto anche Goffredo Bettini, esponente del Partito democratico, ai microfoni di ...

