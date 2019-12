Anagrafe | Palumbo | esercente M5S primo aderente certificati edicola

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Roma – “Decolla il servizio di ritiro deianagrafici nelle edicole Capitoline e tra i primi aderenti all’iniziativa chi c’e’? Il proprietario di un supermercato a via Trionfale 11472, che da poco ha inaugurato un angolo per la vendita di giornali all’interno del suo esercizio commerciale e che, guarda caso e’ il presidente della commissione Commercio del Municipio XIV, massimo esponente della maggioranza 5 stelle. Il signor Luciano Naticchioni coglie la palla al balzo per prendere 3 piccioni con una fava: aderisce al servizio per, porta clientela al suo supermercato, si assicura guadagni dal rilascio deie si fa anche un po’ di campagna elettorale.” “Stiamo indagando sulle modalita’ con cui e’ avvenuta la selezione delle edicole aderenti al progetto e presenteremo una interrogazione in ...

