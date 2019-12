Ex Ilva | il sindaco di Taranto | «Catastrofe annunciata»

ilsole24ore

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Dopo l’arrivo del nuovo amministratore delegato Morselli e la rottura del contratto di affitto di ArcelorMittal, la città si aspettava un piano di tagli. Il sindacato fa muro ma tra gli operai serpeggia la volontà di torvare un accordo per uscite incentivate

