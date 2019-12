Nuoto | Europei in vasca corta 2019 | Detti è di bronzo nei 400sl! Quarto Ciampi

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Si apre subito con il botto la prima sessione di finali degliina Glasgow: Gabriele, dopo ilnei 400 misti di Ilaria Cusinato, ha conquistato un’ottima medaglia disui suoi 400 stile libero. In una gara dominata dallo sbalorditivo lituano Danas Rapsys, che stabilisce in 3.33.2 il record dei campionati e il terzo tempo all-time sulla distanza, resta un po’ di amaro in bocca per l’atleta di Stefano Morini che era entrato in finale con il miglior crono e che aveva nuotato tutta la gara in seconda posizione, prima di subire, nell’ultimo cento, l’inaspettato attacco dalla corsia 8 del britannico Thomas Dean e capitolare in terza posizione con il crono finale di 3.38.06. In casa Italia degno di nota anche ilposto dell’altro azzurro impegnato, Matteo, che in 3.38.96 chiude comunque positivamente la ...

