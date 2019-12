Morta a 19 anni per la meningite | Procura di Brescia apre un’inchiesta

cronacasocial

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Ladiha aperto un’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo per la morte di Veronica Cadei, la 19enne studentessa di Villongo, in provincia di Bergamo,martedì mattina agli Spedali Civili distroncata dadi tipo C. Il pm Lorena Ghibaudo ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane e vuole chiarire le cause del contagio. Nelle prossime ore saranno chiamati ini genitori a sommarie informazioni insieme ad amici e parenti. Con un appello pubblicato sui social ed esposto al bancone, inoltre, i titolari del Bar Paninoteca Mirò di Sarnico, locale in cui lavorava saltuariamente Veronica Cadei, hanno avvisato la clientela che “chiunque è stato a contatto con Veronica da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre si rivolga all’Ussl di Trescore Balneario o chiami il numero 035 385455 per la profilassi di ...

CronacaSocial : Veronica è morta a 19 anni. Lavorava in un un bar. I titolari: 'Chiunque sia stato in contatto con lei vada in osep… - kyri3leison : RT @_SpaceJay___: Al tg della mia città hanno Intervistato un tizio, si parlava della situazione economica e dei soldi che ahimè non pagano… - murderskitty : RT @_SpaceJay___: Al tg della mia città hanno Intervistato un tizio, si parlava della situazione economica e dei soldi che ahimè non pagano… -