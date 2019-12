A Morcone “Il Nostro Caro Lucio” con Donato Zoppo e gli Uomini Celesti

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Domenica 8 dicembre 2019 nuovo appuntamento con IlLucio, lo storytelling-concert die gli, tratto dall’omonimo libro dipubblicato da Hoepli in occasione del ventennale della scomparsa di Lucio Battisti. La band proporrà il suo concerto con narrazione a(BN) al Centro Universitas (Viale dei Sanniti); ingresso con prenotazione da https://www.facebook.com/prolocomurgantia. IlLucio ha debuttato al Roccella Jazz Winter Edition 2018 (prima assoluta e produzione originale del Festival, uno dei più importanti eventi jazz in Europa) e ha girato l’Italia, è un progetto che unisce racconto, aneddoti e i più famosi classici battistiani reinventati in chiave rock.e gli...

