Mes | cresce tensione nella maggioranza E Renzi si sfila

Sondaggio Swg per Mentana - effetto Mes. Lega unica a crescere : l'incredibile exploit di Salvini : Chiamiamolo fattore Mes. Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana fotografa una situazione abbastanza chiara: Pd e M5s, e in generale le forze della maggioranza, perdono terreno a scapito della Lega, peraltro unica forza d'opposizione a guadagnare. Leggi anche: "Caso Open? Renzi comunque è s

Sondaggi : Lega al 31 - 9% (-2 - 4 punti in un Mese) - il Pd torna a crescere e FdI supera il 10%. Leader : Salvini -8% - scavalcato dalla Meloni : Lega in calo, Pd in ripresa dopo l’uscita dei renziani di Italia Viva e Fratelli d’Italia che per la prima volta supera la soglia del 10%. Sono i dati più significativi consegnati dai Sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera. Rispetto al 31 ottobre, il Carroccio perde addirittura 2,4 punti percentuali, scendendo al 31,9% ma rimanendo saldamente primo partito. Anche per la Leadership di Matteo Salvini non va meglio: in ...

Accuse e minacce di carte bollate. Cresce lo scontro sul Mes tra Conte e Salvini : Lo scontro tutto politico sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità potrebbe a breve diventare scontro giudiziario se, come annunciato, Matteo Salvini denuncerà Giuseppe Conte per "attentato contro lo Stato" e se il presidente del Consiglio dovesse denunciare Salvini per "calunnia", come promesso da Accra, in Ghana, dove il premier ha inaugurato un progetto educativo promosso dall'Eni. Per rimanere allo scontro politico, va ...

Usa - nel terzo triMestre cresce del 2 - 1%. Stima rivista : Una misura dell'inflazione ha pero' mostrato alcuni segni di rallentamento nel terzo trimestre rispetto ai precedenti tre mesi. L'indice PCE e' cresciuto solo dell'1,5% rispetto al 2,2% messo a segno nel secondo trimestre. Escluse le spese per beni alimentari ed energia, l'indice PCE e' pero' aumentato a +2,1% dal +1,9% dei tre mesi precedenti. Le spese ai consumi - da cui dipendono due terzi del Pil ...

Myfoody - cresce l’app contro gli sprechi alimentari : in 6 Mesi salvati 250mila prodotti in scadenza : Myfoody, startup italiana che nel 2015 ha dato vita all’omonima app pensata per combattere gli sprechi alimentari, ha annunciato ottimi risultati per i primi 6 mesi del 2019, con 250.000 prodotti in scadenza che altrimenti sarebbero stati gettati. Un traguardo importante, riconosciuto anche da Federdistribuzione, che ha premiato Myfoody come “miglior soluzione in Italia per la GDO per contrastare il problema degli sprechi ...

Messina : esplosione deposito - sopralluogo Procuratore Crescenti : Palermo, 21 nov. (Adnkronos) - sopralluogo del Procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Emanuele Crescenti nella fabbrica di fuochi d'artificio esplosa ieri pomeriggio provocando la morte di 5 persone e il ferimento di altre due, tra cui il figlio del titolare. La Procura indaga per o

Germania - Pil cresce dello 0 - 1% nel terzo triMestre : evitata la recessione tecnica : La Germania schiva il pericolo recessione tecnica: nonostante le aspettative negative, il Pil tedesco nel terzo trimestre è cresciuto dello 0,1%, dopo una contrazione dell’economia dello 0,2% nel periodo precedente (aprile-giugno) dovuta principalmente alla debolezza dell’industria. L’Ufficio federale di statistica di Wiesbaden (Destatis) spiega che tra luglio e settembre un impulso importante è arrivato dal consumo privato e dal rialzo ...

Il crowdfunding immobiliare etico cresce e vende più di due immobili al Mese : La casa per gli italiani è una cosa molto seria. E sappiamo bene come spesso sia considerata la migliore forma d’investimento.Anche per questo cresce l’interesse verso il crowdfunding immobiliare, che in Italia macina bei numeri e piace sempre di più. Lo dimostrano i dati del Politecnico di Milano, che registrano per il mercato verticale del real estate via crowd una raccolta totale di 15,5 milioni di euro (tra equity e ...

Puma cresce - il terzo triMestre 2019 è il migliore della storia : Puma terzo trimestre 2019 – Il marchio di abbigliamento sportivo Puma ha svelato i risultati legati ai primi 9 mesi del 2019. Dopo aver chiuso un terzo trimestre in positivo, le vendite hanno mostrato una crescita totale del 16%, assestandosi a 4,023 miliardi di euro. Come riportato da “La jugada financiera”, Puma ha fatto registrare […] L'articolo Puma cresce, il terzo trimestre 2019 è il migliore della storia è stato realizzato da ...

BuchMesse : cresce l’export del libro italiano - +9% nel 2018 : Dopo quasi otto anni è aumentato anche il numero di copie vendute: + 4%. Franco Levi: «Sull’export risultati straordinari, ma possiamo migliorare ancora». La rassegna è stata inaugurata dal Nobel per la Letteratura, Olga Tokarczuk

Sondaggi - cresce il gradimento per il governo Conte 2 : in un Mese +8%. Il 42% vuole che arrivi a fine legislatura : Il governo Conte bis piace sempre di più agli italiani: settimana dopo settimana, in meno di due mesi dall’insediamento ha ribaltato i giudizi negativi dell’insediamento (56%) arrivando a conquistare il 49% dei consensi. È quanto emerge dagli ultimi Sondaggi pubblicati dal Corriere della Sera e condotti dall’Istituto Ipsos, secondo cui dall’inizio di settembre ad oggi l’indice di gradimento è aumentato di 8 punti ...

Atlantia cresce in Messico : insieme a Cig acquista il 70% dell’autostrada Rco : Abertis Infraestructuras, controllata da Atlantia, «in partnership con Gic ha oggi raggiunto l'accordo con Goldman Sachs Infrastructure Partners per l’acquisizione del 70% del capitale di Red de Carreteras de Occidente (RCO) in Messico». In corso il consiglio di amministrazione di Atlantia