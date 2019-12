Le sigle sindacali Cisl | Uil e Cgil organizzano la mobilitazione in Irpinia VIDEO

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Avellino – Insi protesterà dal 9 al 18 dicembre. Questo emerge dalla conferenza stampa unitaria dellee Uil tenutasi quest’oggi all’hotel Belsito, dove hanno preso la parola i Segretari irpini Franco Fiordellisi (), Doriana Buonavita () e Luigi Simeone (Uil). Dall’incontro è emerso la mancanza di un reale confronto con la Regione Campania. Lache ci sarà nei prossimi giorni riguarderà lavoratori, lavoratrici, giovani e pensionati. Occhi puntati, quindi, sul territorio e sulla questione legata alla Novolegno, all’indotto Whirlpool, oltre alle preoccupazioni per Fca, all’avvio a rilento di Iia, all’incertezza sul sistema delle Public Utilities e le aziende di servizi pubblici come Alto Calore. “I governi Conte non hanno rispettato le aspettative delle ...

