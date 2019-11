Mancini | “Girone equilibrato | dura la scelta dei 23”

ilfogliettone

(Di domenica 1 dicembre 2019) Il sorteggio di Euro 2020 non ha fatto venire il mal di testa a Roberto. Le 'corazzate' in agguato nelle urne, Francia e Portogallo in testa, sono approdate altrove e l'Italia puo' guardare con serenita' ad un girone che disputera' tutto in casa con Turchia, Svizzera e Galles, da affrontare nell'ordine. "Sono squadre tutte competitive, siamo comunque alla fase finale. Certo poteva capitare anche la Francia, ma il nostro e' un gruppo- ha commentato a caldo il ct, che avra' un bel po' di tempo per studiare le avversarie ma anche tanto da pensare su chi escludere dai 23 della lista definitiva -. Siamo favoriti? Le partite sono da giocare, certo ci aiuta il fatto di disputarle in Italia. Quanto al torneo, l'Italia ha l'obbligo di provare a vincere". Secondo il tecnico azzurro, non sara' facile la sfida col Galles "e' una squadra solida, che gioca un buon calcio, con ...

