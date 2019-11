MotoGp – Lucchinelli | che schiaffo a Valentino Rossi | “fa un podio all’anno | si sarebbe

Fonte : sportfair

(Di domenica 24 novembre 2019) Marcoha espresso un’amara constatazione su: l’ex pilota italiano, avrebbe preferito che il ‘Dottore’ si fosse ritirato già da tempo Ritirarsi all’apice della carriera, magari dopo un trionfo, oppure continuare a seguire le proprie passioni anche in ‘tarda età’ (sportivamente parlando), quando magari il fisico e le forze vengono meno e gli avversari hanno la meglio? Il ritiro, è sempre una questione complicata per gli sportivi, specie per i vincenti che di competere e di sollevare trofei non ne hanno mai abbastanza. Ma un ritiro nella fase discendente della carriera non rischia di compromettere l’immagine di quanto di buono fatto in precedenza? È quanto spiega Marcoai microfoni di Motorsport, parlando di. L’ex pilota italiano avrebbe preferito che il ‘Dottore’ si fosse ritirato al top della carriera, evitando di vederlo ...

