Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 24 novembre 2019) “Vogliamo un governo che duri tre anni ed è per questo che vogliamo rafforzarlo con un contratto che dica ai cittadini cosa e quando si farà”. Così, in un’intervista al Messaggero in apertura, Luigi Dirilancia la sua proposta sul contratto, cui allegare anche “un calendario”. E slega il destino del governo dal voto sulle Regionali.“In- afferma - siamo aperti al lavoro delle liste civiche che vorranno sostenere il nostro progetto” e “gli iscritti si sono espressi”. “Il M5s - aggiunge - corre per portare avanti le sue idee e il suo programma. Certo il risultato non sarà semplice, ma lavoreremo con umiltà. Credo in un governo che fa le cose, che risponde alle esigenze dei cittadini e che li ascolta. La Lega e la Meloni passano le giornate a raccontare bugie, dopo aver votato la ...

petergomezblog : M5s presenterà le liste alle regionali in Calabria e in Emilia-Romagna: su Rousseau il 70% a favore. Di Maio: “Corr… - Paba6720 : RT @pbecchi: Grillo commissaria Di Maio. Viene alla luce il mostro concepito questa estate: un accordo con Zingaretti di legislatura. Le el… - jobbe50 : RT @HuffPostItalia: Di Maio: 'In Emilia da soli' -