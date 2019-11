DIRETTA SLALOM LEVI Video streaming Rai | Vlhova al comando davanti a Shiffrin!

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Levi 2019 in DIRETTA : Vlhova di un soffio davanti a Shiffrin. Brava Peterlini : 19ma! Dalle 13.15 seconda manche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31: La norvegese Stjernesund con il pettorale 50 si inserisce al 16mo posto a 2″73 da Vlhova 11.26: Brava MARTINA Peterlini!!! Nel finale accumula un ritardo di 2″96 e chiude al 18mo posto che significa qualificazione per la seconda manche. L’inserimento di Peterlini provoca però l’eliminazione di Irene Curtoni, 31ma 11.25: 59 centesimi di ritardo per Peterlini ...

La cronaca della prima manche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda manche dello Slalom femminile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino che si disputa sulle nevi della rinomata località finlandese. Si torna in pista dopo la prima manche andata in scena questa mattina e si preannuncia grande spettacolo, attesa febbrile per le migliori Slalomiste ...

11.12: La ceca Capova è 23ma davanti a Curtoni: 3″23 di ritardo 11.12: La canadese Nullmeyer è 30ma con 4″93 di ritardo 11.11:La tedesca Schmotz è 21ma davanti a Curtoni con 3″09 di ritardo 11.09: Esce di scena la britannica Guest 11.08: Errori a ripetizione per la canadese Smart che chiude a 5″39 da Vlhova 11.04: La svizzera Stoffel disputa una discreta manche con ...

10.33: La svizzera Danioth ha 38 centesimi di ritardo all'intermedio 10.32: Si rallenta progressivamente l'azione di Mielzynski che è non a 3″29. Sembra che ci sia già qualche segno sul muro che si paga in termini di secondi di ritardo 10.31: La Canadese Mielzynski ha 30 centesimi di ritardo all'intermedio 10.30: Ritardo abissale per St. Germain che chiude a 3″47 ...

10.10: Lo scorso anno non si gareggiò a Levi 10.08: Queste le prime sette atlete a prendere il via: 1 Shiffrin, 2 Holdener, 3 Liensberger, 4 Lysdahl, 5 Truppe, 6 Swenn Larsson, 7 Vlhova 10.06: Temperatura a 0°, cielo nuvoloso su Levi 10.04: Sono sei le atlete azzurre al via. Nel primo gruppo di merito c'è Irene Curtoni, che parte con il numero 13, poi dovremo aspettare il 36 di Lara ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di sci alpino 2019 a Levi (Finlandia). Dopo l'antipasto di Soelden, entra finalmente nel vivo la Coppa del Mondo: da adesso in avanti potremo goderci delle gare tutti i fine settimana. Sulla Black Levi la donna da battere sarà, come di consueto, Mikaela Shiffrin. L'americana partirà con il dente avvelenato dopo essersi vista beffare nel gigante di ...