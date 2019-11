Tra Meghan e Kate nessun a tensione | ma due modi diversi di vedere il mondo

Kate Middleton ruba la scena a Meghan Markle : al galà glamour con l'abito Trasparente : Kate Middleton e il principe William non sbagliano un colpo. Impeccabili e sorridenti come al solito, hanno presenziato al Royal Variety Show, una serata in perfetto stile hollywoodiano che...

Harry e Meghan Trascorreranno il Natale negli Stati Uniti : Meghan e Harry alla conferenza sull'uguaglianza di genereMeghan e Harry alla conferenza sull'uguaglianza di genereMeghan e Harry alla conferenza sull'uguaglianza di genereMeghan e Harry alla conferenza sull'uguaglianza di genereMeghan e Harry alla conferenza sull'uguaglianza di genereMeghan e Harry alla conferenza sull'uguaglianza di genereMeghan e Harry alla conferenza sull'uguaglianza di genereMeghan e Harry alla conferenza sull'uguaglianza di ...

Meghan Markle inconTra William e Kate dopo mesi di silenzio. Scintille ai Remembrance Day? : Al Royal Albert Hall sono attesissimi i festeggiamenti dei Remembrance Day, giorno in cui tutti i reali ricordano il contributo del popolo britannico alle due Guerre Mondiali. È un evento che si ripete ogni anno e a cui tutta la royal family è invitata. Quest’anno però pare che la ricorrenza abbia una valenza maggiore perché, dopo mesi di silenzio, i Fab4, ovvero Meghan Markle, Harry, il fratello William e Kate Middleton saranno costretti stare ...

Chi è la preferita Tra Meghan e Kate per la Regina Elisabetta? - : Carlo Lanna La Regina Elisabetta non dovrebbe schierarsi, non dovrebbe avere un "duchessa del cuore" eppure, secondo i tabloid inglesi, la sovrana avrebbe già scelto e avrebbe decretato la sua favorita fra Kate e Meghan È un dibattito che non avrebbe ragione di esistere dato che la Regina Elisabetta, sovrana del trono d’Inghilterra, dovrebbe essere l’unica persona a Corte a camminare su un territorio neutrale. Come affermano le ...

Meghan Markle - la sorellasTra Samantha indagata per cyberbullismo : Altra tegola per la duchessa di Sussex Meghan Markle: la sorellastra Samantha sarebbe indagata dalla polizia per cyberbullismo. A rivelarlo il Daily Mail, che spiega come per ora si tratti solo di un’inchiesta. Non è dato sapere chi abbia denunciato la donna, ma solo che le forze dell'ordine abbiano ricevuto diverse segnalazioni provenienti dal Canada, Svezia, Regno Unito e Usa.L’account Twitter di Samantha, che è solita criticare la ...

Meghan Markle - i fattori che l’hanno conTrapposta a Kate Middleton : Dei contrasti tra Meghan e Kate si parla dalla fine dello scorso anno. A dare il via ai rumorsin merito è stata la decisione dei Duchi di Sussex di trasferirsi da Kensington Palace a Frogmore Cottage. Secondo l’esperto di PR Anthony Burr, fondatore di Burr Media, i social media avrebbero ricoperto un ruolo significativo nell’esasperazione dei gossip relativi alle tensioni tra le due Duchesse. Intervistato dal tabloid inglese Express, ...

Meghan Markle : "Quando inconTrai Harry mi avvertirono : i tabloid ti distruggeranno. Sopravvivo - non vivo" : “Quando ho incontrato per la prima volta il mio attuale marito, i miei amici erano davvero contenti per me, perché mi vedevano felice. Ma mi hanno subito avvertito: ‘I media britannici ti distruggeranno’”. A parlare è Meghan Markle, in un’intervista rilasciata per il documentario ITV dedicato a lei e il principe Harry. La duchessa di Sussex ha parlato al conduttore Tom Bradby, amico di lunga data di ...

Meghan Markle : «Esisto - non vivo». E il principe Harry vorrebbe Trasferirsi in Africa : Meghan Markle confessa: «Esisto, non vivo». Si sente così, la duchessa, alle prese con le pressioni della vita reale e il controllo dei media. Lo ha detto durante un’intervista con Tom Bradby per un nuovo documentario che sarà trasmesso su ITV questa sera. C’è anche un nuovo video del documentario che mostra Harry mentre discute se lasciare un giorno il Regno Unito per vivere in Africa.“Harry & Meghan: An African Journey” ...

Meghan Markle Trattiene a stento le lacrime confessando quanto sia difficile gestire la pressione che la circonda : "È qualcosa di reale che affronto dietro le quinte" The post Meghan Markle trattiene a stento le lacrime confessando quanto sia difficile gestire la pressione che la circonda appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle incinta? Tradita dal vestito e Harry si commuove ancora : Meghan Markle potrebbe essere incinta per la seconda volta a soli 6 mesi dalla nascita del piccolo Archie. Il gossip impazza e i rumors diventano sempre più insistenti dopo che Meg e Harry hanno partecipato alla consegna dei premi WellChild. Lady Markle si è presentata con l’abito verde di P.A.R.O.S.H che indossò il giorno dell’ufficializzazione del suo fidanzamento. Un dettaglio non è passato inosservato: la cintura in vita mette in ...

Harry e Meghan pronti a Trasferirsi in Canada? - : Francesca Galici Harry e Meghan lasceranno il Regno Unito? Sono le indiscrezioni che corrono in queste ore nei corridoi di Buckingham Palace dopo la causa del duca di Sussex contro i media; la coppia potrebbe trasferirsi in Canada Nelle ultime settimane la situazione all'interno della casa reale britannica sembra essere incandescente. L'annuncio di una casa legale intentata da Harry contro la stampa ha destabilizzato ulteriormente la ...

Meghan e Kate : ecco i capi che enTrambe amano! : Kate e Meghan ci piacciono. Poi magari possiamo amare di più il genere di una o dell’altra, ma sono indubbiamente due donne di classe. Eppure, pur avendo due stili molto diversi, hanno dei capi in comune nei loro reali guardaroba. Vediamone qualcuno! Meghan e Kate ecco i capi che entrambe amano: gli abitini a V Che siano modello wrapped dress, quindi incrociati, oppure modello impero, quindi stretti appena sotto il seno, gli abitini con la ...

Meghan Markle - il nipote arrestato perché camminava nudo in sTrada : il video è virale : Meghan Markle e i suoi parenti imbarazzano ancora la Famiglia Reale. Thomas Dooley, 28enne nipote della Duchessa moglie del principe Harry, è stato infatti arrestato negli Stati Uniti perché camminava nudo per strada. L’uomo gestisce assieme al fratello un’azienda che produce cannabis terapeutica in Oregon ma è stato fermato dalla polizia mentre percorreva una via di Los Angeles urlando e coperto solo da un asciugamano. Quando gli ...

“Nudo per sTrada e la polizia”. Imbarazzo per Meghan Markle (e la famiglia reale). Cosa è successo : Povera Meghan. Non ha mai fatto nulla di male, ma la sua famiglia, quella sanguigna, sembra volerla mettere in difficoltà ogni giorno. E naturalmente l’Imbarazzo si ripercuote per tutta la famiglia Reale inglese. Cosa è successo vi starete chiedendo. È caos a Buckingam Palace, dopo che un nipote di Meghan Markle è stato arrestato in America. Il video dei poliziotti che fermano Thomas Dooley – questo il nome del congiunto della Duchessa – sta ...