Separato da poco | violenta la moglie con gli amici | in carcere un manager

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 22 novembre 2019) Un padre di famiglia, un uomo incensurato, undi alto livello, che gira il mondo, uno di quelli «ma dai, non è possibile!». Questo in poche parole è l'identikit sommario dell'«insospettabile» 40enne italiano arrestato dai carabinieri a Colico, nella zona dell'alto Lario (Lecco) e ora rinchiuso neldi Pescarenico con la pesantissima accusa di aver stuprato più volte, insieme a un branco di, la giovanestraniera da cui si era appenae di aver picchiato con violenza il loro figlio più piccolo, un bambino che frequenta ancora le elementari.Sulla delicatissima vicenda, su cui c'è il massimo riserbo da parte degli inquirenti, sono in corso ulteriori indagini e accertamenti da parte dei magistrati della Procura e del Tribunale dei minorenni di Milano, che hanno chiesto al gip e ottenuto un mandato di cattura. Nei giorni scorsi infatti i militari ...

LetteraDonna : È successo a Colico, in provincia di Lecco. Un 40enne incensurato è accusato di aver violentato la moglie da cui si… - mauriziocresce6 : RT @nancysperandeo: @OrpheusL @mauriziocresce6 @CasaLettori Anche no statista ,il quale credo sia poco assonante con un governo a gestione… - nancysperandeo : @OrpheusL @mauriziocresce6 @CasaLettori Anche no statista ,il quale credo sia poco assonante con un governo a gesti… -