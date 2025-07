Primiero Dolomiti Marathon 2025 | record emozioni e grandi nomi per i 10 anni della corsa tra le Dolomiti

Primiero Dolomiti Marathon 2025 si prepara a scrivere un capitolo epico della corsa tra le maestose Dolomiti, Patrimonio UNESCO, celebrando i suoi primi dieci anni con emozioni indimenticabili e grandi protagonisti. Oltre 2000 atleti da 35 nazioni si sfideranno in uno scenario mozzafiato, tra paesaggi incantati e un clima perfetto per vivere l’adrenalina di questa gara leggendaria. La maratona 42K: il “treno Italo” conquista la passerella di questa festa sportiva senza precedenti.

