Juventus i tempi per il ds e il dt | Comolli traccia la strada

La Juventus sta vivendo un momento di profonda trasformazione, con Damien Comolli alla guida e Chiellini promosso. Tuttavia, per completare il quadro e affrontare al meglio la prossima stagione, sarà fondamentale che il direttore generale identifichi altre due figure strategiche, come un tecnico esperto e un responsabile scouting di livello. Solo così potrà tracciare con decisione la strada verso un futuro vincente e stabile.

La Juventus ha da poco iniziato la sua rivoluzione societaria, dopo l’addio di Cristiano Giuntoli e l’arrivo di Damien Comolli nelle vesti di direttore generale. L’arrivo del francese e la promozione di Giorgio Chiellini però rappresentano solo due degli step per ricostruire le fondamenta della dirigenza bianconera: per poter far fronte ad una nuova stagione e mettere tutti i tasselli al proprio posto, il dg dovrà cercare altre due figure, un direttore sportivo e un direttore tecnico. Comolli, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe dato la priorità al direttore tecnico, con l’arrivo previsto per l’inizio del raduno e quindi intorno al 24 luglio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, i tempi per il ds e il dt: Comolli traccia la strada

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

