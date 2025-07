Oasis la leggenda è tornata | reunion storica e commozione a Cardiff dopo 16 anni di silenzio

Dopo 16 anni di silenzio, gli Oasis tornano sul palco per una reunion storica al Principality Stadium di Cardiff. Un evento atteso con trepidazione, che ha riempito il cuore di emozione e nostalgia tra i fan di tutto il mondo. La band, simbolo di un'epoca, ha dimostrato di essere più forte che mai, inaugurando il tour mondiale con uno spettacolo leggendario che entrerà nella storia della musica. La magia è tornata, e la musica non si ferma qui.

La grande attesa è finita: gli Oasis inaugurano il tour mondiale con un concerto leggendario. “È fatta, non si torna indietro”, ha dichiarato Noel Gallagher tra gli applausi. Accanto a lui, Liam ha aggiunto: “È bello essere tornati”. Così si è aperta la prima tappa del tour mondiale degli Oasis, con uno show memorabile al Principality Stadium di Cardiff. Un evento atteso da 16 anni, che ha visto 74.000 fan accogliere con entusiasmo la reunion della band simbolo del britpop. Una storia che riparte dal 2009. Era il 28 agosto 2009 quando i fratelli Gallagher si divisero nel backstage del festival Rock en Seine di Parigi, decretando la fine degli Oasis con una lite e una chitarra rotta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Oasis, la leggenda è tornata: reunion storica e commozione a Cardiff dopo 16 anni di silenzio

In questa notizia si parla di: oasis - leggenda - tornata - reunion

Oggi la prima reunion dopo 16 anni per gli Oasis! Il concerto al Principality Stadium di Cardiff segna la prima esibizione insieme di Liam e Noel Gallagher dal 2009, dopo una delle separazioni più celebri e discusse della musica rock. Cardiff è la tappa inaug Vai su Facebook

Oasis in concerto: Liam e Noel Gallagher insieme sul palco dopo 16 anni; Oasis a Cardiff: una reunion epica; Il concerto degli Oasis a Cardiff raccontato da Valerio Lundini.

Oasis, 'è bello essere tornati', a Cardiff oltre 70mila fan per la storica reunion di Liam e Noel Gallagher - Il commovente omaggio a Diogo Jota, - Liam e Noel Gallagher di nuovo insieme dopo 16 anni per la prima tappa del tour mondiale, un trionfo di rock e nostalgia ... Lo riporta affaritaliani.it

Oasis, a Cardiff oltre 70mila fan per la reunion, c’è anche l’omaggio a Diogo Jota - Bastano queste cinque parole, le prime del brano che non a caso si intitola ‘Hello’, per mandare in estasi gli oltre 70. informazione.it scrive