Controlli anti degrado nell’ex Danelli e nel parcheggio del Carrefour (chiuso di notte dal sindaco).

Nell’ambito di un’operazione straordinaria contro il degrado e la criminalità, i carabinieri di Osio Sotto hanno condotto controlli mirati nell’ex Danelli e nel parcheggio del Carrefour chiuso di notte, per garantire sicurezza e legalità. Interventi coordinati con l’amministrazione comunale e i proprietari hanno rafforzato l’impegno di tutela del territorio. La lotta a reati e spaccio prosegue con decisione, affinché questi luoghi tornino ad essere spazi sicuri per tutti.

Osio Sotto. Nell'ambito di un servizio straordinario per il contrasto di reati e spaccio di droga nella serata di giovedì 3 luglio i carabinieri di Osio Sotto hanno eseguito una serie di controlli mirati nelle aree sensibili del territorio comunale. D'intesa con l'amministrazione comunale e con la proprietà dell'immobile, i militari sono intervenuti nel complesso industriale dismesso dell' ex Danelli. L'edificio si trova vicino al centro abitato, fra via Montale e corso Vittorio Veneto: da anni è in stato di abbandono ed è stato ora ispezionato, con esito negativo, per verificare l'eventuale occupazione abusiva.