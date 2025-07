Sinner scoppia a ridere a Wimbledon parlando di Silverstone | Devo restare concentrato

Sinner, tra risate e spontaneità, sorprende tutti a Wimbledon parlando di Silverstone, dove non sarà presente nel giorno di riposo da Wembley. La sua sincera battuta, "Gestirò le mie sessioni di allenamento in base alla gara", dimostra come la sua testa sia già concentrata sui prossimi impegni. Un pizzico di leggerezza che rende ancora più affascinante il suo carattere: continua a leggere per scoprire come affronta la sfida tra tennis e motori.

