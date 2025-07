Onirica | il nuovo album di Emanuele Scataglini è un viaggio musicale tra sogno e realtà

Onirica di Emanuele Scataglini è un viaggio affascinante tra sogno e realtà, un album che svela l’intimità delle emozioni più profonde attraverso un connubio sorprendente di musica classica ed elettronica. Ogni traccia, come un sogno prezioso, trasporta l’ascoltatore in un universo sottile e immaginifico, dove memoria e immaginazione si incontrano. Sette brani, sette storie, sette portali verso l’inconscio: lasciati trasportare da questa esperienza unica.

"Onirica" è il titolo del nuovo album del compositore e artista Emanuele Scataglini, disponibile ora su tutte le principali piattaforme digitali. Un'opera intima e visionaria, che fonde musica classica ed elettronica per raccontare la sottile linea tra sogno e realtà, tra memoria e immaginazione. Sette tracce come sette sogni. Il disco si compone di sette brani originali, ognuno ispirato a un'esperienza onirica, a un frammento sfuggente che l'autore ha voluto custodire e trasformare in musica emozionale. "Mi sveglio e mi dico: è stato solo un sogno. Eppure, il cuore batte ancora forte" – così Scataglini descrive il punto di partenza di questo progetto, nato da una notte intensa e da un risveglio indelebile.