Regionali Toscana 2025 | la data di Giani c’è Lo sfidante Tomasi pure

Le elezioni regionali in Toscana si avvicinano, e il clima si scalda con un sorprendente scontro tra i candidati presidenti. Durante l’assemblea di Confcooperative Toscana, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi hanno acceso il dibattito, anticipando le sfide che li attendono. Con la data ufficiale fissata al 12 ottobre, il futuro della regione si gioca tra confronti diretti e strategie politiche. Per scoprire come si delineano le alleanze e le tensioni, continua a leggere.

Ci voleva il primo scontro elettorale in un contesto non elettorale, l’assemblea regionale di Confcooperative Toscana, per scuotere le elezioni regionali Toscana 2025. Ci voleva il botta e risposta tra i due candidati presidente in pectore Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana al termine primo mandato, e Alessandro Tomasi, coordinatore toscano FdI, sindaco di Pistoia. Per annunciare, Giani, che i toscani al voto vanno il 12 ottobre. Per annunciare Tomasi, di fatto, di essere lui lo sfidante, dunque il candidato presidente per il centrodestra, dribblando l’ufficialitĂ del tavolo nazionale di centrodestra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Turismo in Toscana, Giani: “Contraddittoria l’impugnazione della legge regionale da parte del governo” - Il presidente Eugenio Giani, durante un convegno in consiglio regionale, ha definito "assolutamente contraddittoria" l’impugnazione della legge toscana sul turismo da parte del governo, focalizzandosi in particolare sugli aspetti relativi agli affitti brevi.

