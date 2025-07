Leoni indizio con Bonny all’Inter? Arriva il like all’annuncio

L'interesse dell'Inter per Giovanni Leoni si fa sempre più concreto, e i segnali sono chiari: il difensore, già in passato vicino alla maglia nerazzurra, ha recentemente messo un like all'annuncio ufficiale del club, alimentando i rumors di mercato. Con cifre alte e una forte volontà di portarlo in rosa, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. La strada verso l'accordo è tracciata, e la trattativa si prepara a entrare nel vivo...

Giovanni Leoni è uno dei difensori che segue l’Inter per il suo prossimo futuro. Il calciatore ha giocato già con Bonny e ha messo un like all’annuncio ufficiale con il club nerazzurro. Partono gli indizi di mercato? CIFRE ALTE – Giovanni Leoni è l’opzione numero uno per la difesa dell’ Inter. Il club nerazzurro vorrebbe assolutamente il giocatore classe 2006 che già durante la scorsa estate è stato vicino al trasferimento. In quel caso l’agente si presentò in sede, però la Sampdoria si mise di traverso e trovò invece l’accordo con il Parma. Il club ducale ora pretende una cifra altissima per la cessione del calciatore: c’è chi parla addirittura di 40 milioni di euro nonostante il basso numero di presenze in Serie A. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni, indizio con Bonny all’Inter? Arriva il like all’annuncio

