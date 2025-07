Diogo Jota l’omaggio da brividi degli Oasis | gli dedicano Live Forever

Un omaggio da brividi, e molto toccante, per l'attaccante del Liverpool Diogo Jota morto insieme al fratello André Silva. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Diogo Jota, l’omaggio da brividi degli Oasis: gli dedicano “Live Forever”

In questa notizia si parla di: diogo - jota - omaggio - brividi

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

Gli Oasis cantano ‘Live Forever’ al Principality Stadium di Cardiff, nella prima data del tour mondiale della reunion dei fratelli Gallagher dopo 16 anni di attesa, e sullo schermo compare una foto di Diogo Jota: un omaggio da brividi. #oasis #diogojota Vai su Facebook

Gli Oasis cantano ‘Live Forever’ al Principality Stadium di Cardiff, nella prima data del tour mondiale della reunion dei fratelli Gallagher dopo 16 anni di attesa, e sullo schermo compare una foto di Diogo Jota: un omaggio da brividi. #oasis #diogojota Vai su X

Oasis, omaggio da brividi a Diogo Jota con “Live Forever”: così hanno chiuso il concerto; Gli Oasis cantano 'Live Forever' e sullo schermo compare una foto di Diogo Jota: l'omaggio è da brividi; Oasis, tributo da brividi per Jota.

Diogo Jota: L'omaggio degli Oasis, gli dedicano "Live Forever" - Un omaggio da brividi, e molto toccante, per l'attaccante del Liverpool Diogo Jota morto insieme al fratello André Silva in un incidente stradale, è arrivato verso la fine del concerto degli Oasis al ... Scrive msn.com

Oasis, omaggio da brividi a Diogo Jota con “Live Forever”: così hanno chiuso il concerto - Il duo ha chiuso il primo concerto del nuovo tour mondiale, dedicando un brano al calciatore del Liverpool scomparso in un incidente stradale ... Riporta msn.com