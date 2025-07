LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | VENTAGLI! Cambia tutto Evenepoel e Milan staccati!

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Tour de France 2025, un'inedita battaglia tra vento e strategia che sta rivoluzionando le sorti della corsa. Evenepoel e Milan sono staccati, mentre i battistrada si allungano e cambiano tutto. Resta aggiornato cliccando qui e vivi con noi ogni istante di questa emozionante giornata, dove nulla è ancora deciso e ogni secondo conta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Il ritardo del gruppo con Evenepoel dalla testa è già di 23 secondi! 17.19 Anche Roglic non fa parte del gruppo di testa, dove sono presenti Pogacar e Vingegaard. 17.19 Nel gruppo di testa non c’è neanche Remco Evenepoel! Oltre purtroppo a Milan. Giornata nerissima per l’Italia. 17:18 Jonathan Milan non sembra essere nel gruppo di testa. 17:17 Il gruppo si è aperto in vari tronconi. 17:16 La Team Visma Lease a Bike accelera sensibilmente l’andatura. 17:14 Si stacca nuovamente Simon Yates (Team Visma Lease a Bike). 17:12 Tratto di percorso con vento favorevole. 🔗 Leggi su Oasport.it