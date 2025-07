Meloni | Abbiamo uomini e donne straordinari a garanzia della sicurezza

Meloni sottolinea con orgoglio come uomini e donne straordinari siano la vera garanzia della sicurezza del paese. ROMA – “Desidero esprimere, a nome del governo e mio personale, un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale di Roma Capitale, agli operatori sanitari e a quelli della Protezione civile, e a tutti coloro che oggi sono intervenuti con tempestività ed efficienza in occasione della grave esplosione che ha colpito la città . Grazie alla prontezza e alla professionalità evidenziati nel primo intervento di...

ROMA – "Desidero esprimere, a nome del governo e mio personale, un sentito ringraziamento alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale di Roma Capitale, agli operatori sanitari e a quelli della Protezione civile, e a tutti coloro che oggi sono intervenuti con tempestività ed efficienza in occasione della grave esplosione che ha colpito la città. Grazie alla prontezza e alla professionalità evidenziati nel primo intervento di messa in sicurezza e chiusura dell'area interessata e alla rapidità dei soccorsi, è stato possibile evitare che questo tragico evento avesse conseguenze ancora più gravi".

