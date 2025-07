Inondazioni Texas tra le 24 vittime anche la direttrice del campo estivo | I soccorritori hanno salvato 237 persone | Trump | Tragedia orribile

Le recenti inondazioni in Texas hanno portato una tragedia senza precedenti, con 24 vittime tra cui Jane Ragsdale, direttrice del campo estivo. I soccorritori hanno salvato 237 persone in un intervento coraggioso, ma l’incuria delle autorità , prive di un sistema di allerta, aggrava la gravità della situazione. Melania Trump si unisce al dolore: "Le mie preghiere per i genitori dei ragazzi". Una catastrofe che ci ricorda quanto sia cruciale la prevenzione e la solidarietà .

Jane Ragsdale tra i morti causati dall'esondazione del fiume Guadalupe. Le autoritĂ : "Nella zona non abbiamo un sistema di allerta". Melania Trump: "Le mie preghiere per i genitori dei ragazzi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Inondazioni Texas, tra le 24 vittime anche la direttrice del campo estivo | I soccorritori hanno salvato 237 persone | Trump: "Tragedia orribile"

La direttrice e comproprietaria di un campeggio per ragazze a Hunt, in Texas, è stata trovata morta nell'inondazione che ha colpito la zona facendo così salire il numero delle vittime certe mentre 20 bambine di un altro camp sono ancora disperse #ANSA https: Vai su Facebook

