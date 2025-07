F1 Gp Silverstone le qualifiche Verstappen pole da fenomeno La Ferrari lotta ma Hamilton e Leclerc sbagliano | 5° e 6°

Sul circuito di Silverstone, Verstappen dimostra ancora una volta di essere il fenomeno della Formula 1, conquistando la pole con un ultimo giro da urlo. La Ferrari si batte, ma Hamilton e Leclerc commettono errori che compromettono il risultato, lasciando spazio all’amarezza. Un sabato ricco di emozioni, dove la battaglia per la vittoria si fa più incerta e avvincente: ora, l’attesa è tutta per le sfide in gara.

In Inghilterra l'olandese della Red Bull regola tutti con un ultimo giro da campione, amarezza per la Rossa.

