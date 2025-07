Addio all’amato attore delle serie Tv | la malattia che l’ha portato via

Addio a Julian McMahon, l’attore australiano che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori con ruoli indimenticabili in serie come Nip/Tuck e Streghe. La sua scomparsa, a soli 56 anni, è stata causata da una grave malattia, confermata dalla famiglia. La sua voce rimarrà impressa nella storia della televisione, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo. La sua memoria vivrà per sempre nei cuori di chi lo ha amato.

Julian McMahon, attore australiano noto per ruoli iconici in serie cult come NipTuck e Streghe, è morto all'età di 56 anni. La notizia è stata confermata dalla moglie Kelly, attraverso un comunicato pubblicato dalla rivista People il 2 luglio 2025. McMahon si è spento a Clearwater, in Florida, dopo una lunga battaglia contro un tumore, condotta con riservatezza.