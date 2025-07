Trump ' in Texas una tragedia orribile'

In Texas, le terribili alluvioni hanno causato una tragedia senza precedenti, unendo le autorità in uno sforzo di solidarietà e aiuto. Donald Trump, attraverso il suo social Truth, ha espresso vicinanza alle famiglie colpite, annunciando l'impegno dell’amministrazione e la prossione della segretaria per la sicurezza nazionale nello stato. La comunità si stringe in un abbraccio collettivo, sperando in un rapido ristabilimento e in un futuro più sicuro per tutti.

L'amministrazione Trump sta lavorando con le autorità statali e locali in Texas in risposta alle tragiche alluvioni. La segretaria per la sicurezza nazionale sarà nello stato a breve. Io e Melania preghiamo per tutte le famiglie colpite da questa orribile tragedia". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'in Texas una tragedia orribile'

