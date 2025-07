LIVE Sonego-Nakashima 6-7 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’americano vince il primo set al tie-break

Il match tra Sonego e Nakashima a Wimbledon 2025 si sta rivelando emozionante, con il primo set che si decide al tie-break: chi avrà la meglio? Segui in diretta ogni punto, dagli scambi intensi alle strategie sorprendenti, e preparati a vivere un match ricco di suspense. Restate sintonizzati per aggiornamenti continui e scopri chi conquisterà questa battaglia sul campo. Non perdere neanche un dettaglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per Lorenzo Sonego. 6-7 Gioco e primo set Nakashima: Sonego stecca il dritto in uscita dal servizio con la palla che si impenna e termina lunga. Seconda 5-6 Prima al centro vincente per l’americano che si guadagna il primo set point. 5-5 Regalo di Nakashima!!! Grandissima difesa di Sonego che in allungo arriva sulla palla ed alza un lob disperato. L’americano cerca bene la palla con i piedi ma esagera nella ricerca della riga, spedendo lo smash in corridoio. 4-5 Prima in slice ad uscire per Sonego che rimane in scia. Nakashima serve per vincere il primo set 3-5 Rimane corta la risposta di Nakashima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Nakashima 6-7, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’americano vince il primo set al tie-break

