Sale il bilancio dei morti in Texas 27 morti anche 9 bimbi

Le tragiche alluvioni in Texas continuano a mietere vittime, con il bilancio che sale a 27 morti, tra cui nove bambini. Le autorità locali lancia l’allarme, segnalando oltre 20 dispersi e un’emergenza ancora tutta da gestire. In un momento così difficile, è fondamentale rimanere uniti e sostenere chi è stato colpito. La solidarietà può fare la differenza.

Il bilancio delle alluvioni in Texas sale a 27 morti, fra i quali 18 adulti e nove bimbi. Lo affermano le autorità locali, sottolineando che più di 20 persone restano disperse.

Hamas, sale a 70 morti il bilancio dei morti oggi a Gaza - Gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza hanno causato la perdita di almeno 70 vite palestinesi, secondo il ministero della Salute di Gaza.

Il bilancio dei morti per le alluvioni in Texas sale a 24 morti. Lo riportano i media americani. L'esondazione del fiume Guadalupe, che si è alzato di ben otto metri in 45 minuti, è avvenuta in un'area piena di campeggi e sono oltre 20 le ragazze di un campo esti

Sale a 24 il bilancio delle vittime dell'alluvione in Texas. Almemo 25 bambine sono ancora disperse. #TexasFlood #Kerry

Alluvione in Texas: 27 morti, anche 9 bimbi. I dispersi restano più di 20 - Travolta la contea di Kerr, le autorità della contea invitano i residenti a restare a casa.

Alluvione in Texas: il bilancio sale a 25 morti, decine di dispersi - Nella contea di Kerr mancno all'appello circa 25 delle 750 ragazze che alloggiavano nel centro estivo cristiano femminile.