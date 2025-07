Esplosione in via dei Gordiani Arpa | Diossina nell’aria

Una terribile esplosione in via dei Gordiani, a Roma, ha causato il rilascio di diossina nell’aria, allarmando cittadini e autorità. L’incidente, legato a un incendio presso un distributore di benzina e metano, ha subito attivato i sistemi di monitoraggio ambientale di Arpa Lazio, che hanno rilevato livelli di diossine-TEQ pari a 1 pg/m3. Ma cosa significhi questo per la salute pubblica? È ancora tutto da approfondire.

Roma, 5 luglio 2025- L’esplosione di ieri a Roma avvenuta a seguito di un incendio a un distributore di benzina e metano in via dei Gordiani ha “generato diossina”. Lo riferisce Arpa Lazio diffondendo i primi dati del monitoraggio dell’aria. In particolare, si registra la presenza di diossine-TEQ pari a 1 pgm3 “Per quanto riguarda le diossine non esiste un riferimento normativo in aria ambiente. L’Oms (nel documento Air quality guidelines for Europe 2000) stima concentrazioni di tossicità equivalente (TEQ) di diossine e furani in ambiente urbano pari a circa 0,1 pgm3, anche se è elevata la variabilità da zona a zona, mentre concentrazioni superiori a 0,3 pgm3 indicano la presenza di una fonte di emissione localizzata, ovvero significano che l’incendio ha effettivamente generato diossina”, si legge. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

